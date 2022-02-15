Захарова: Подготовка ответов России по гарантиям безопасности завершается

Подготовка ответов России на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии.

Подготовка ответов России на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Во-первых, самое главное, [что на прошедшей в понедельник встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и российского лидера Владимира Путина] была озвучена в сжатом виде, но вся хронология событий, а во-вторых, что наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. <…> [Подготовка ответа] уже находится на завершающей стадии", - указала дипломат.