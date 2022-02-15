О нас
Report Georgia
Аудио новости

Захарова: Подготовка ответов России по гарантиям безопасности завершается

Захарова: Подготовка ответов России по гарантиям безопасности завершается Подготовка ответов России на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии.
В регионе
15 февраля 2022 г. 10:04
Захарова: Подготовка ответов России по гарантиям безопасности завершается
Мария Захарова

Подготовка ответов России на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Во-первых, самое главное, [что на прошедшей в понедельник встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и российского лидера Владимира Путина] была озвучена в сжатом виде, но вся хронология событий, а во-вторых, что наш ответ уже практически готов, потому что мы сейчас, естественно, отвечаем на вопрос, а будет ли ответ и когда он будет готов. <…> [Подготовка ответа] уже находится на завершающей стадии", - указала дипломат.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
10 февраля 2022 г. 15:30
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
10 февраля 2022 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi