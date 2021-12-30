Захарова: Поддержка Турцией предложений по безопасности улучшила бы связи РФ и НАТО

Поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.

Поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Реальным вкладом в улучшение отношений России и НАТО могла бы стать поддержка недавних российских предложений по проблематике гарантий безопасности", - сказала она, комментируя заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова внести позитивный вклад в отношения РФ и НАТО.

"Мы настроены поддерживать контакт с турецкими партнерами в интересах создания необходимой политико-дипломатической атмосферы и продвижения диалога по тематике безопасности на евроатлантическом пространстве", - добавила дипломат.

В понедельник Чавушоглу заявил, что Турция продолжит стараться вносить позитивный вклад в урегулирование ситуации, сложившейся в отношениях между Россией и НАТО. По его словам, Анкара придает важное значение готовящемуся саммиту Россия - НАТО.