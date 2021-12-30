О нас
Report Georgia
Аудио новости

Захарова: Поддержка Турцией предложений по безопасности улучшила бы связи РФ и НАТО

Захарова: Поддержка Турцией предложений по безопасности улучшила бы связи РФ и НАТО Поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.
В регионе
30 декабря 2021 г. 15:51
Захарова: Поддержка Турцией предложений по безопасности улучшила бы связи РФ и НАТО
Мария Захарова

Поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Реальным вкладом в улучшение отношений России и НАТО могла бы стать поддержка недавних российских предложений по проблематике гарантий безопасности", - сказала она, комментируя заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова внести позитивный вклад в отношения РФ и НАТО.

"Мы настроены поддерживать контакт с турецкими партнерами в интересах создания необходимой политико-дипломатической атмосферы и продвижения диалога по тематике безопасности на евроатлантическом пространстве", - добавила дипломат.

В понедельник Чавушоглу заявил, что Турция продолжит стараться вносить позитивный вклад в урегулирование ситуации, сложившейся в отношениях между Россией и НАТО. По его словам, Анкара придает важное значение готовящемуся саммиту Россия - НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Zakharova: Turkey's support for security proposals would improve ties between Russia and NATO

Другие новости из категории

Армения сняла запрет на ввоз товаров из Турции
Армения сняла запрет на ввоз товаров из Турции
30 декабря 2021 г. 16:15
Задержан один из пяти переданных Азербайджаном армянской стороне военных
Задержан один из пяти переданных Азербайджаном армянской стороне военных
30 декабря 2021 г. 16:12
Иран сообщил о запуске ракеты-носителя Симург
Иран сообщил о запуске ракеты-носителя "Симург"
30 декабря 2021 г. 16:00
Захарова: Москва готова быть посредником в нормализации отношений между Ереваном и Анкарой 
Захарова: Москва готова быть посредником в нормализации отношений между Ереваном и Анкарой 
30 декабря 2021 г. 14:33
В России выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом
В России выросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом
30 декабря 2021 г. 13:06
В Украине за сутки COVID-19 заразились около 6 тыс. человек
В Украине за сутки COVID-19 заразились около 6 тыс. человек
30 декабря 2021 г. 11:45
В Армении общее число заразившихся коронавирусом превысило 344 тыс. человек
В Армении общее число заразившихся коронавирусом превысило 344 тыс. человек
30 декабря 2021 г. 11:33
Саакашвили перевели из военного госпиталя в тюрьму
Саакашвили перевели из военного госпиталя в тюрьму
30 декабря 2021 г. 10:41
Министр здравоохранения Турции привился вакциной TURKOVAC
Министр здравоохранения Турции привился вакциной TURKOVAC
30 декабря 2021 г. 10:25
Иран закрывает въезд из ряда стран Европы
Иран закрывает въезд из ряда стран Европы
30 декабря 2021 г. 05:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi