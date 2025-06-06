Захарова: Переговоры в Стамбуле называют бесполезными люди "без сердца или ума"

Российско-украинские переговоры в Стамбуле может называть бесполезными только тот, у кого "нет сердца или ума".

Российско-украинские переговоры в Стамбуле может называть бесполезными только тот, у кого "нет сердца или ума".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью итальянскому телеканалу Byoblu.

"Ошибочно называть бесполезными переговоры, на которых речь идет о человеческих жизнях. В Стамбуле, несмотря на напряженность и задержки, удалось договориться об обмене 1 000 пленных. Это важный результат", - сказала она, комментируя информацию о том, что западные СМИ, включая итальянские, назвали последние стамбульские переговоры бесполезными.