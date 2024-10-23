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Захарова: Отправка западных войск Киеву приведет к столкновению ядерных держав

Захарова: Отправка западных войск Киеву приведет к столкновению ядерных держав Отправка на территорию Украины иностранных войск приведет к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями.
В регионе
23 октября 2024 г. 17:12
Захарова: Отправка западных войск Киеву приведет к столкновению ядерных держав
Мария Захарова

Отправка на территорию Украины иностранных войск приведет к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв главы Минобороны Франции Себастьен Лекорню заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания в Украине.

"Он [Лекорню] не единственный представитель Запада, кто пытается заигрывать с идеей отправки иностранных войск в Украину. Практическая реализации этой затеи, вы знаете, к чему приведет, могу повторить для тех, кто может быть забыл. Она приведет к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями", - отметила дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Qərbin Kiyevə hərbçi göndərməsi nüvə dövlətlərinin toqquşmasına gətirib çıxaracaq

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