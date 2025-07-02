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Захарова: Отношения дружбы между Россией и Азербайджаном чрезвычайно важны

Захарова: Отношения дружбы между Россией и Азербайджаном чрезвычайно важны Отношения дружбы между Россией и Азербайджаном чрезвычайно важны, те, кто хотят их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают.
В регионе
2 июля 2025 г. 10:01
Захарова: Отношения дружбы между Россией и Азербайджаном чрезвычайно важны
Мария Захарова

Отношения дружбы между Россией и Азербайджаном чрезвычайно важны, те, кто хотят их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Немало тех, кто хочет на этом просто "нагреть руки", пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов, действительно отношения дружбы чрезвычайно важны. И те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают", - сказала она.

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Версия на английском языке Zakharova: Friendly relations between Russia, Azerbaijan extremely important

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