Захарова: Отношения дружбы между Россией и Азербайджаном чрезвычайно важны

Отношения дружбы между Россией и Азербайджаном чрезвычайно важны, те, кто хотят их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают.

Отношения дружбы между Россией и Азербайджаном чрезвычайно важны, те, кто хотят их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Немало тех, кто хочет на этом просто "нагреть руки", пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов, действительно отношения дружбы чрезвычайно важны. И те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают", - сказала она.