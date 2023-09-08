Захарова: Отказ Армении впускать деятелей РФ наносит ущерб взаимодействию между странами

Отказ Армении впускать в страну российских деятелей, не нарушивших закон, наносит существенный ущерб взаимодействию с Россией.

Отказ Армении впускать в страну российских деятелей, не нарушивших закон, наносит существенный ущерб взаимодействию с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, включение первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина и ряда общественных деятелей в список невъездных лиц является "одиозным прецедентом, который негативно отражается на двусторонних связях".

"Ни вас, ни нас не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчетливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, нередко просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях. Это противоречит традиционно дружественному характеру общения между двумя народами. Давайте говорить о проблемах открыто. Считаем недопустимыми попытки разжигать вражду и ненависть между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа", - отметила она.

Отметим, что в Ереване 6 по 8 сентября проходит первый российско-армянский медиафорум.