Западные СМИ сообщили о госпитализации Лаврова, Захарова назвала это фейком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию иностранных СМИ о госпитализации главы внешнеполитического ведомства страны РФ Сергея Лаврова на Бали

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию иностранных СМИ о госпитализации главы внешнеполитического ведомства страны РФ Сергея Лаврова на Бали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по ее словам, "это уже, конечно, высший пилотаж фейков".

В свою очередь, сам Лавров поделился фото с Индонезии со словами: "Я в гостинице. Читаю материалы к завтрашнему саммиту".

Ранее агентство Bloomberg заявило о его госпитализации на Бали, куда он приехал для участия в саммите G20. Помимо этого, Associated Press отметила, что врачи воздержались от комментариев по этому поводу.