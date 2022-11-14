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Западные СМИ сообщили о госпитализации Лаврова, Захарова назвала это фейком

Западные СМИ сообщили о госпитализации Лаврова, Захарова назвала это фейком Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию иностранных СМИ о госпитализации главы внешнеполитического ведомства страны РФ Сергея Лаврова на Бали
В регионе
14 ноября 2022 г. 14:00
Западные СМИ сообщили о госпитализации Лаврова, Захарова назвала это фейком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию иностранных СМИ о госпитализации главы внешнеполитического ведомства страны РФ Сергея Лаврова на Бали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по ее словам, "это уже, конечно, высший пилотаж фейков".

В свою очередь, сам Лавров поделился фото с Индонезии со словами: "Я в гостинице. Читаю материалы к завтрашнему саммиту".

Ранее агентство Bloomberg заявило о его госпитализации на Бали, куда он приехал для участия в саммите G20. Помимо этого, Associated Press отметила, что врачи воздержались от комментариев по этому поводу.

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