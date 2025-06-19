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Захарова: Около 550 граждан РФ были эвакуированы из Ирана через Азербайджан и Армению

Захарова: Около 550 граждан РФ были эвакуированы из Ирана через Азербайджан и Армению Около 550 граждан России были эвакуированы через Азербайджан и Армению в период с 14 июня.
В регионе
19 июня 2025 г. 15:16
Захарова: Около 550 граждан РФ были эвакуированы из Ирана через Азербайджан и Армению

Около 550 граждан России были эвакуированы через Азербайджан и Армению в период с 14 июня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Были эвакуированы в том чисел киносъемочная группа Бондарчука, оркестр им. Чайковского, сотрудники фонда Горчакова, нефтяники-вахтовики, туристические группы и т.д.", - сказала она.

Она также выразила признательность странам, содействующим выезду россиян из Ирана на фоне эскалации конфликта с Израилем.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: 550-ə yaxın vətəndaşımız İrandan Azərbaycan və Ermənistan vasitəsilə təxliyə edilib
Версия на английском языке Zakharova: Around 550 Russian сitizens evacuated from Iran via Azerbaijan and Armenia

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