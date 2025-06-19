Захарова: Около 550 граждан РФ были эвакуированы из Ирана через Азербайджан и Армению

Около 550 граждан России были эвакуированы через Азербайджан и Армению в период с 14 июня.

Около 550 граждан России были эвакуированы через Азербайджан и Армению в период с 14 июня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Были эвакуированы в том чисел киносъемочная группа Бондарчука, оркестр им. Чайковского, сотрудники фонда Горчакова, нефтяники-вахтовики, туристические группы и т.д.", - сказала она.

Она также выразила признательность странам, содействующим выезду россиян из Ирана на фоне эскалации конфликта с Израилем.