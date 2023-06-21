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Захарова: Обвинения Армении в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны

Захарова: Обвинения Армении в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны Обвинения Армении в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны. Мы настоятельно рекомендуем снизить градус риторики СМИ на этот счет.
В регионе
21 июня 2023 г. 18:01
Захарова: Обвинения Армении в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны

Обвинения Армении в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны. Мы настоятельно рекомендуем снизить градус риторики СМИ на этот счет.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос news.ru.

Захарова отметила, что Москва готова помочь Баку и Еревану с определением прохождения пограничной линии: "Российская сторона неоднократно предлагала запустить эффективную, основательную работу двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России, мы готовы помочь с определением прохождения пограничной линии", - заключила она.

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Версия на английском языке Zakharova calls Armenia’s accusations against Russian peacekeepers ‘completely baseless’ 
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "Ermənistanın Rusiya sülhməramlılarına qarşı ittihamları tamamilə əsassızdır"

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