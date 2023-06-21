Захарова: Обвинения Армении в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны

Обвинения Армении в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны. Мы настоятельно рекомендуем снизить градус риторики СМИ на этот счет.

Обвинения Армении в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны. Мы настоятельно рекомендуем снизить градус риторики СМИ на этот счет.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос news.ru.

Захарова отметила, что Москва готова помочь Баку и Еревану с определением прохождения пограничной линии: "Российская сторона неоднократно предлагала запустить эффективную, основательную работу двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России, мы готовы помочь с определением прохождения пограничной линии", - заключила она.