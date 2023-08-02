Захарова о заявлении Пашиняна: Жонглирование словами до добра не доводит

"К сожалению, нередко представители руководства Армении занимают двусмысленную позицию по ряду ключевых вопросов. Жонглирование словами до добра не доводит".

"К сожалению, нередко представители руководства Армении занимают двусмысленную позицию по ряду ключевых вопросов. Жонглирование словами до добра не доводит".

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, комментируя недавнее заявление премьера Армении Никола Пашиняна.

Она напомнила, что на высшем уровне не раз отмечался ключевой вклад российских миротворцев в обеспечении безопасности в зоне их развертывания в Карабахе. "Подобные попытки поставить деятельность миротворцев под сомнение вызывают большие вопросы", - отметила представитель МИД РФ.

"Миротворцы выполняют важные функции: разминирование, регулирование инцидентов, оказание гуманитарной помощи. Неужели с точки зрения руководства Армении, эта деятельность не нужна, нежелательна и они хотят, чтобы ее не было? Нужно как-то определиться",- добавила Захарова.

По ее словам, все дело заключается в последовательной реализации Баку и Ереваном достигнутых договоренностей, в чем Россия готова всячески помогать: "Реализация достигнутых договоренностей для РФ является приоритетом".