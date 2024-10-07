Захарова: Нужно приложить все усилия, чтобы сохранить мир на Южном Кавказе

Нужно во что бы то ни стало отстоять мир в регионе Южного Кавказа.

Нужно во что бы то ни стало отстоять мир в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона приветствует тех, кто готов помочь созиданию мира в регионе, однако предостерегла что Москва не потерпит губительного влияния Запада.

"Это многострадальный регион, он прошел через множество конфликтов. Поэтому российская сторона будет рада тем кто хочет прийти сюда с миром, помочь, посодействовать. Но у кого за пазухой нож - уходите прочь... Мы столько сил вместе, совместно посвятили, для того чтобы отстоять мир в регионе. Нам нужно сделать все, чтобы не позволить [Западу] использовать свою политику управляемого хаоса", - сказала она.