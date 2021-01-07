В МИД РФ назвали "внутренним делом США" протесты в Вашингтоне

Официальный представитель МИД России отметила, что электоральная система в США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам

Последние протесты сторонников действующего президента США Дональда Трампа являются внутренним делом этой страны. Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это внутренне дело США, - сказала дипломат. - При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США".

Захарова заявила, что Россия в связи с событиями 6 января в Вашингтоне желает американскому народу с достоинством пройти сложный период собственной истории.

"Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории", - отметила М. Захарова.