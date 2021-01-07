В МИД РФ назвали "внутренним делом США" протесты в Вашингтоне

Последние протесты сторонников действующего президента США Дональда Трампа являются внутренним делом этой страны. Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Это внутренне дело США, - сказала дипломат. - При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США".
Захарова заявила, что Россия в связи с событиями 6 января в Вашингтоне желает американскому народу с достоинством пройти сложный период собственной истории.
"Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории", - отметила М. Захарова.