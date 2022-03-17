Захарова: Продолжение переговоров России и Украины - показатель наличия прогресса

Сам факт продолжения российско-украинских переговоров является свидетельством их прогресса.

Сам факт продолжения российско-украинских переговоров является свидетельством их прогресса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"То, что переговоры идут, это и есть показатель прогресса. Что касается существа прогресса, говорить о том, в чем прогресс, а в чем нет прогресса, невозможно без раскрытия сути переговоров, но они закрытые", - сказала она.

"Мы исходим из того, что сами переговоры и их продвижение вперед и есть показатель того, что этот процесс идет", - добавила дипломат.