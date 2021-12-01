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Захарова назвала "опасной и лицемерной" идею "Саммита демократии"

Захарова назвала "опасной и лицемерной" идею "Саммита демократии" Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "опасной и лицемерной" идею "Саммита за демократию", который США намерены провести в декабре.
В регионе
1 декабря 2021 г. 12:00
Захарова назвала опасной и лицемерной идею Саммита демократии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "опасной и лицемерной" идею "Саммита за демократию", который США намерены провести в декабре.

"Нужно смотреть не только на форму объединения под какой-то идеей стран в таком формате, но, собственно, на саму идею. А сама идея опасна не только из-за своей лицемерности, потому что не могут говорить и учить демократии, свободе и правам человека страны, которые не просто их не соблюдают, а вообще ни во что не ставят [их] в своей повседневной жизни", - заявила Захарова в среду в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Кроме того, официальный представитель МИД РФ заявила, что это мероприятие способствует разобщению мирового сообщества. По мнению Захаровой, под влиянием саммита "сколачивается очередная прозападная коалиция".

"Раз в 3-4 года появляются у наших западных партнеров реминисценции, появляются попытки заново или иначе посмотреть на свою старую, излюбленную концепцию - как поделить мир на "своих" и "чужих", - сказала она.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry calls Biden's Summits for Democracy dangerous, hypocritical
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "ABŞ Prezidentinin keçirdiyi tədbir təhlükəli və ikiüzlülükdür"

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