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МИД России: Наблюдатели ЕС заманили Ереван в ловушку

МИД России: Наблюдатели ЕС заманили Ереван в ловушку Наблюдатели ЕС в Армении заманили официальный Ереван в ловушку.
В регионе
4 октября 2023 г. 14:32
МИД России: Наблюдатели ЕС заманили Ереван в ловушку

Наблюдатели Европейского союза в Армении заманили официальный Ереван в ловушку.

Как передает Report, об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге.

"С пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты при посредничестве Москвы, отговаривало именно западное сообщество, а именно Европейский союз. Что не нужно выполнять то, о чем договорились Москва-Баку-Ереван, а стоит идти каким-то особым путем", - сказала она.

Захарова также отметила, что Евросоюз никаким образом не помогал жителям Карабаха, уезжающим в Армению.

"Российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня. Это все тоже наблюдал Европейский союз со стороны, даже не думая каким-то образом в практическом плане помогать и содействовать",- подчеркнула Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: “Aİ İrəvanı tələyə salıb”
Версия на английском языке Russian MFA: EU observers lured Yerevan into a trap

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