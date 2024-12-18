Захарова: Москва требует разъяснений от Еревана из-за запрета на въезд гражданину РФ

Москва рассматривает запрет на въезд в Армению гражданина РФ Андраника Миграняна как "абсолютно недружественный шаг".

Москва рассматривает запрет на въезд в Армению гражданину РФ Андранику Миграняну как "абсолютно недружественный шаг".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Она отметила, что Россия также требует от армянских властей разъяснений по данному вопросу.

"Это расходится с союзническим статусом двусторонних отношений. Мы незамедлительно по двусторонним дипломатическим каналам обратились к Еревану за разъяснениями, ранее призывали армянских партнеров прекратить порочную практику недопуска в страну граждан РФ, которые по каким-либо причинам не угодили властям Армении", - сказала Захарова.

По словам дипломата, такое отношение Еревана кажется странным, тем более что власти республики постоянно заявляют о своей открытости, демократичности и приверженности плюрализму мнений.