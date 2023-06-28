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Захарова: Москва обеспокоена участившимся нарушениями режима прекращения огня в Карабахе

Захарова: Москва обеспокоена участившимся нарушениями режима прекращения огня в Карабахе "Москва обеспокоена участившимся нарушениями режима прекращения огня в Карабахе. Призываем стороны к мирному и дипломатическому урегулированию вопросов".
В регионе
28 июня 2023 г. 19:07
Захарова: Москва обеспокоена участившимся нарушениями режима прекращения огня в Карабахе

"Москва обеспокоена участившимся нарушениями режима прекращения огня в Карабахе. Призываем стороны к мирному и дипломатическому урегулированию вопросов".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что РФ призывает к сдержанности и урегулированию спорных вопросов мирным, политико-дипломатическим путем совместно с российскими миротворцами: "Роль России зафиксирована документально, под которыми стоят подписи Армении и Азербайджана. Она была подтверждена сторонами".

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "Moskva Qarabağda atəşkəsin pozulması hallarının artmasından narahatdır"

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