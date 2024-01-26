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Захарова: Москва направила приглашение главе МИД Армении для обсуждения мирного договора

Захарова: Москва направила приглашение главе МИД Армении для обсуждения мирного договора Москва несколько дней назад передала главе МИД Армении Арарату Мирзояну очередное приглашение посетить РФ для обсуждения мирного договора между Баку и Ереваном.
В регионе
26 января 2024 г. 19:17
Захарова: Москва направила приглашение главе МИД Армении для обсуждения мирного договора
Мария Захарова

Москва несколько дней назад передала главе МИД Армении Арарату Мирзояну очередное приглашение посетить РФ для обсуждения мирного договора между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приглашение Арарату Мирзояну на консультации в Москву о проблематике мирного договора направлялось неоднократно, начиная с сентября прошлого года, помимо всего прочего, это обсуждалось в ходе двусторонних контактов на различных уровнях. Последний сигнал в Ереван был передан буквально несколько дней назад", - отметили Захарова.

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Версия на английском языке Zakharova: Moscow sent invitation to Armenian foreign minister to discuss peace treaty
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “Moskva Ermənistana Bakı ilə sülhü müzakirə etmək üçün dəvət göndərib”

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