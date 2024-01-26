Захарова: Москва направила приглашение главе МИД Армении для обсуждения мирного договора

Москва несколько дней назад передала главе МИД Армении Арарату Мирзояну очередное приглашение посетить РФ для обсуждения мирного договора между Баку и Ереваном.

Москва несколько дней назад передала главе МИД Армении Арарату Мирзояну очередное приглашение посетить РФ для обсуждения мирного договора между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приглашение Арарату Мирзояну на консультации в Москву о проблематике мирного договора направлялось неоднократно, начиная с сентября прошлого года, помимо всего прочего, это обсуждалось в ходе двусторонних контактов на различных уровнях. Последний сигнал в Ереван был передан буквально несколько дней назад", - отметили Захарова.