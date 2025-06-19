Захарова: Москва и Ереван не обсуждали вывод российской базы из Армении

Москва и Ереван находятся в постоянном диалоге, но вопрос вывода российской базы с территории Армении никогда между сторонами не обсуждался.

Москва и Ереван находятся в постоянном диалоге, но вопрос вывода российской базы с территории Армении никогда между сторонами не обсуждался.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИР РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос портала News.ru

“У нас регулярный диалог с Ереваном на всех направлениях, по линии всех ведомств, которые являются, так сказать, определены для обсуждения этой тематики, и этот вопрос в практической плоскости никогда не поднимался”, - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ не исключила, что дискуссии на эту тему велись на экспертном уровне, но не на официальном:

“Возможно, он дискутировался внутри, так сказать, сообществ или пабликов или экспертных кругов Армении, это другой вопрос. Но в нашем взаимодействии с Ереваном этот вопрос не поднимался”.



