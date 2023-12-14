Захарова: Москва готова организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном

Официальная Москва готова в ближайшее время организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Официальная Москва готова в ближайшее время организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в ответ на претензии ряда политиков Армении по поводу усилий России по содействию армяно-азербайджанской нормализации, неэффективности трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов.

"При всей важности последних договоренностей Баку и Еревана об обмене пленными и согласовании регламента Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы реальная делимитационная работа при консультативном содействии России, о чем трое лидеров условились еще в ноябре 2021 года, так до сих пор и не запущена. Ради приглашения миссии ЕС в республику армянская сторона отказалась от механизмов ОДКБ по стабилизации обстановки в приграничных зонах", - отмечает Захарова.

По словам представителя МИД РФ, пробуксовка реализации упомянутых решений высших руководителей - "прямой результат непоследовательности действий Еревана, а не политики Москвы, как пытаются утверждать некоторые".

"Выход из данной непростой ситуации очевиден - вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей, чему российская сторона готова оказать все необходимое содействие, востребованность и полезность которого уже не раз были доказаны. Подтверждаем свое предложение организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном в самое ближайшее время в России", - подчеркнула Захарова.