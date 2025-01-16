Захарова: От миссии ЕС в Армении не стоит ждать ничего, кроме дестабилизации

Россия регулярно говорит о негативном отношении и конфронтационной сущности так называемой наблюдательной миссии ЕС в Армении.

Россия регулярно говорит о негативном отношении и конфронтационной сущности так называемой наблюдательной миссии ЕС в Армении.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ.

"Антиазербайджанские, антироссийские, антииранские задачи этой миссии очевидны. Тем более к ней подключаются и страны НАТО. Очевидно, что это геополитический проект, который используется для закрепления присутствия коллективного Запада в регионе. Его задачи нам хорошо понятны: дестабилизация ситуации и использования ее против народов региона Южного Кавказа", - сказала она.

Захарова отметила, что от наблюдательной миссии ЕС не стоит ждать ничего, кроме дестабилизации военно-политической обстановки и превращения региона Южного Кавказа в арену геополитического соперничества.

"Миссия ЕС это инородное тело для Южного Кавказа, а все актуальные вопросы которые стоят перед регионом должны решаться коллективными усилиями без вмешательства извне", - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что решение о развертывании миссии ЕС принято без согласования с Азербайджаном: "Почему не учитывается мнение регионального игрока, который не является сторонним наблюдателем, и который кровно заинтересован в стабильности?".

Представитель МИД добавила, что ЕС использует Армению в качестве своего инструмента распространения влияния, и под эгидой наблюдательной миссии ведет шпионскую деятельность в регионе.