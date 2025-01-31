Захарова: Минская группа ОБСЕ утратила предмет своей деятельности и подлежит упразднению

Минская группа ОБСЕ и связанные с ней институты подлежат упразднению.

Минская группа ОБСЕ и связанные с ней институты подлежат упразднению.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Минская группа утратила предмет своей деятельности. Она, очевидно, подлежит упразднению, такая назревшая мера призвана способствовать долгожданной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мне больше нечего к этому добавить", - сказала она.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее неоднократно заявлял, что Минская группа и все ее институты должны быть ликвидированы. Упразднение этой группы является одним из условий Азербайджана для подписания мирного договора с Арменией. В Ереване также заявили, что Армения намерена обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы.