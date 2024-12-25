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Захарова: Минская группа ОБСЕ и все ее структуры подлежат роспуску

Захарова: Минская группа ОБСЕ и все ее структуры подлежат роспуску Все структуры Минской конференции Минская группа, группа планирования высокого уровня, пост личного представителя действующего председателя ОБСЕ по карабахскому урегулированию подлежат роспуску.
В регионе
25 декабря 2024 г. 19:10
Захарова: Минская группа ОБСЕ и все ее структуры подлежат роспуску

Все структуры Минской конференции - Минская группа, группа планирования высокого уровня, пост личного представителя действующего председателя ОБСЕ по карабахскому урегулированию подлежат роспуску.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Оптимальный путь принятия соответствующих решений - это совместное предложение Баку и Еревана о ликвидации этих институтов", - сказала она на брифинге в среду.

По ее словам, американцы и французы-сопредседатели Минской группы прекратили общение с российскими коллегами в феврале 2022 года. После этого последовало признание Арменией Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана по итогам саммита Азербайджан-Армения-ЕС-Франция, который прошел в Праге 6 октября 2022 года.

Представитель МИД РФ добавила, что утвержденный мандат сопредседателей МГ ОБСЕ по карабахскому урегулированию утратил свою актуальность в сентябре 2023 года в следствии кардинального изменения ситуации на земле.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: ATƏT-in Minsk qrupu və onun bütün strukturları ləğv edilməlidir

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