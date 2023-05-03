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Захарова: МИД России вызовет посла Кипра

Захарова: МИД России вызовет посла Кипра Россия потребует от Кипра обеспечить безопасность российских загранучреждений в стране в свете происшествия в Российском центре науки и культуры (РЦНК).
В регионе
3 мая 2023 г. 13:22
Захарова: МИД России вызовет посла Кипра
Мария Захарова

Россия потребует от Кипра обеспечить безопасность российских загранучреждений в стране в свете происшествия в Российском центре науки и культуры (РЦНК).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сегодня в МИД будет находиться посол Кипра (Кипрос Йоргаллис) в нашей стране, ему будут переданы требования российской стороны об обеспечении безопасности российских загранучреждений", - сказала она в ходе брифинга.

В конце апреля в здании РЦНК в Никосии произошел пожар, зданию был нанесен значительный ущерб. По словам очевидцев, не исключен поджог.

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