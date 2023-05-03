Захарова: МИД России вызовет посла Кипра

Россия потребует от Кипра обеспечить безопасность российских загранучреждений в стране в свете происшествия в Российском центре науки и культуры (РЦНК).
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сегодня в МИД будет находиться посол Кипра (Кипрос Йоргаллис) в нашей стране, ему будут переданы требования российской стороны об обеспечении безопасности российских загранучреждений", - сказала она в ходе брифинга.
В конце апреля в здании РЦНК в Никосии произошел пожар, зданию был нанесен значительный ущерб. По словам очевидцев, не исключен поджог.