Захарова: МИД РФ направил в Актау дипломатов для помощи россиянам после авиакатастрофы

Российские дипломаты командированы в Актау для уточнения информации и оказания помощи выжившим в результате крушения самолета соотечественникам.

Российские дипломаты командированы в Актау для уточнения информации и оказания помощи выжившим в результате крушения самолета соотечественникам.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Посольство Российской Федерации в Астане и Баку, генеральное консульство в Уральске находятся в тесном контакте с представителями компетентных служб Азербайджана, Казахстана. Наши дипломаты уже командированы в Актау, в том числе для уточнения информации и организации помощи выжившим соотечественникам", - сказала Захарова.