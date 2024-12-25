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Захарова: МИД РФ направил в Актау дипломатов для помощи россиянам после авиакатастрофы

Захарова: МИД РФ направил в Актау дипломатов для помощи россиянам после авиакатастрофы Российские дипломаты командированы в Актау для уточнения информации и оказания помощи выжившим в результате крушения самолета соотечественникам.
В регионе
25 декабря 2024 г. 16:52
Захарова: МИД РФ направил в Актау дипломатов для помощи россиянам после авиакатастрофы
Мария Захарова

Российские дипломаты командированы в Актау для уточнения информации и оказания помощи выжившим в результате крушения самолета соотечественникам.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Посольство Российской Федерации в Астане и Баку, генеральное консульство в Уральске находятся в тесном контакте с представителями компетентных служб Азербайджана, Казахстана. Наши дипломаты уже командированы в Актау, в том числе для уточнения информации и организации помощи выжившим соотечественникам", - сказала Захарова.

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Версия на английском языке Zakharova: Russian Foreign Ministry sent diplomats to Aktau to help Russians after plane crash
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Rusiya XİN təyyarə qəzasından sonra Aktauya diplomatlar göndərib

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