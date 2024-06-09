Захарова: МИД РФ направил ноту протеста в МИД Армении после визита в Бучу

МИД России направил армянским коллегам ноту протеста после посещения армянской делегацией Бучи.

МИД России направил армянским коллегам ноту протеста после посещения армянской делегацией Бучи.

Как передает Report , заявила NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва расценивает как недружественный шаг визит представителей Армении в этот украинский город, а также недопустимые высказывания в адрес России и предоставление Киеву гуманитарной помощи.

"Расцениваем посещение г. Бучи главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России. Направили ноту протеста в МИД Армении", — заявила Захарова.

Она напомнила, что Тер-Маргарян является соратником председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна, поэтому его реакция вполне объяснима. Захарова также назвала прискорбным тот факт, что армянские власти солидаризируются с подобными высказываниями.