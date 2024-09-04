Захарова: Лондону нужно опасаться своей деградации, а не расширения БРИКС

Великобритании стоит опасаться своей технологической деградации вследствие "либерального декаданса", а не переживать из-за расширения БРИКС.

Великобритании стоит опасаться своей технологической деградации вследствие "либерального декаданса", а не переживать из-за расширения БРИКС.

Как передает Report , об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на высказывание экс-премьера королевства Гордона Брауна о развитии объединения.

Дипломат обратила внимание на слова Брауна, назвавшего "потенциально опасными" связи, которые формируются из-за расширения БРИКС.

"Увеличение вдвое количества стран - членов БРИКС указывает на решимость мирового сообщества скинуть с себя ярмо неоколониального гнета, развиваться согласно своим национальным интересам, хранить традиции цивилизации и не допускать разрушительного влияния западной либеральной диктатуры. Это если кратко, - подчеркнула Захарова. - Что касается опасности, то в первую очередь Лондону надо беречься наступившей в Британии технологической деградации, вызванной либеральным декадансом", - отметила Захарова.