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Захарова: Лондону нужно опасаться своей деградации, а не расширения БРИКС

Захарова: Лондону нужно опасаться своей деградации, а не расширения БРИКС Великобритании стоит опасаться своей технологической деградации вследствие "либерального декаданса", а не переживать из-за расширения БРИКС.
В регионе
4 сентября 2024 г. 01:56
Захарова: Лондону нужно опасаться своей деградации, а не расширения БРИКС

Великобритании стоит опасаться своей технологической деградации вследствие "либерального декаданса", а не переживать из-за расширения БРИКС.

Как передает Report, об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на высказывание экс-премьера королевства Гордона Брауна о развитии объединения.

Дипломат обратила внимание на слова Брауна, назвавшего "потенциально опасными" связи, которые формируются из-за расширения БРИКС.

"Увеличение вдвое количества стран - членов БРИКС указывает на решимость мирового сообщества скинуть с себя ярмо неоколониального гнета, развиваться согласно своим национальным интересам, хранить традиции цивилизации и не допускать разрушительного влияния западной либеральной диктатуры. Это если кратко, - подчеркнула Захарова. - Что касается опасности, то в первую очередь Лондону надо беречься наступившей в Британии технологической деградации, вызванной либеральным декадансом", - отметила Захарова.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəsmisi: London BRİKS-in genişlənməsindən yox, öz deqradasiyasından qorxmalıdır

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