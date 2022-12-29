Захарова: Критика Пашиняна в адрес России неприемлема

Критика российского миротворческого контингента неприемлема, Москва работает для улучшения ситуации.

Критика российского миротворческого контингента неприемлема, Москва работает для улучшения ситуации.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Что касается критики в адрес России, российского миротворческого контингента, в данной ситуации я считаю, что это неприемлемо. Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле. Никакие публичные нападки делу не помогают", - заявила Захарова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании кабинета министров заявил, что, если РФ не в состоянии обеспечить стабильность и безопасность в Карабахе, она должна инициировать обсуждение в Совете Безопасности ООН вопроса о наделении российских миротворческих сил в Карабахе мандатом СБ ООН или отправку туда дополнительных многонациональных миротворческих сил.

Комментируя по просьбе СМИ данное заявление, Захарова указала: "Без миротворческого контингента кто-то сможет сказать ответственно, что было бы лучше? Я думаю, что ответ-то очевиден. Поэтому можно сколько угодно говорить о том, что нужно повышать эффективность и так далее. И еще раз повторю, что разрешением этой ситуацией все занимаются. Но говорить и заявлять подобные вещи - это просто не понимать реалий на земле, мне так кажется".