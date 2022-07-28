Захарова: Конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет

Конкретного результата по обмену заключенных Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана между Россией и США пока нет.

Конкретного результата по обмену заключенных Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана между Россией и США пока нет.

Как передает Report, комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в своё время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут", — заявила она.

При этом Захарова подчеркнула, что в переговорном процессе должны учитываться интересы обеих сторон.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым по данному вопросу.