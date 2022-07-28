О нас

Захарова: Конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет

Захарова: Конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет Конкретного результата по обмену заключенных Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана между Россией и США пока нет.
В регионе
28 июля 2022 г. 13:36
Захарова: Конкретного результата по обмену Бута на Уилана и Грайнер пока нет
Мария Захарова

Конкретного результата по обмену заключенных Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана между Россией и США пока нет.

Как передает Report, комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в своё время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут", — заявила она.

При этом Захарова подчеркнула, что в переговорном процессе должны учитываться интересы обеих сторон.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым по данному вопросу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zakharova: No specific result on exchange of Bout for Whelan and Greiner

Экслюзивные новости

В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
26 июля 2022 г. 11:17
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
25 июля 2022 г. 17:09
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
25 июля 2022 г. 10:44
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi