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Захарова: Конфликт в Украине может расшириться в случае ударов вглубь России

Захарова: Конфликт в Украине может расшириться в случае ударов вглубь России В случае применения ВСУ западного дальнобойного оружия по России конфликт рискует приобрести совсем иные масштабы, чреватые последствиями для всего мира.
В регионе
20 сентября 2024 г. 11:27
Захарова: Конфликт в Украине может расшириться в случае ударов вглубь России

В случае применения ВСУ западного дальнобойного оружия по России конфликт рискует приобрести совсем иные масштабы, чреватые последствиями для всего мира.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинге на полях IV Евразийского женского форума.

Ранее издание Рolitico сообщило о том, что в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября, США и Великобритания могут снять ограничения на удары вглубь России.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Rusiyanın dərinliklərinə zərbələr endiriləcəyi təqdirdə Ukraynadakı münaqişə genişlənə bilər

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