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Захарова: Информация о присутствии в Армении трех тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" - миф

Захарова: Информация о присутствии в Армении трех тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" - миф Информация о присутствии в Армении 3 тыс. "вагнеровцев" с целью совершения переворота является очередным мифом.
В регионе
13 сентября 2023 г. 12:04
Захарова: Информация о присутствии в Армении трех тысяч бойцов ЧВК Вагнер - миф
Мария Захарова

Информация о присутствии в Армении 3 тыс. "вагнеровцев" с целью совершения переворота является очередным мифом.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Есть фотографии, есть подтверждение этому? Откуда взялась цифра 3 тысячи?...Где факты и привязка к местности, если речь идет о таком количестве людей?", - сказала она.

Захарова добавила, что эти публикации являются вбросом, и напомнила заявление главы международного комитета Совета федерации Григория Карасина, назвавшего их "бредом сивой кобылы".

"Три тысячи - это не маленькая цифра, это не маленькая группа лиц, которая может затеряться", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

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