Захарова: Хотелось бы, чтобы секретарь Совбеза Армении Армен Григорян определился

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна определиться.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна определиться.

Как сообщает российское бюро Report, об этом Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Хотелось бы, чтобы секретарь Совбеза Армении Армен Григорян определился - либо нормальный диалог, который должен быть с армянской стороной, либо такие заявления. Мы выбираем первое", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что тема по разблокированию коммуникаций, которую недавно прокомментировал А. Григорян, прорабатывается вице-премьерами Азербайджана, России и Армении: "Поэтому не считаю правильным реагировать на такие комментарии со стороны. Это компетенция соответствующих представителей".

