О нас

Захарова: Хотелось бы, чтобы секретарь Совбеза Армении Армен Григорян определился

Захарова: Хотелось бы, чтобы секретарь Совбеза Армении Армен Григорян определился Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна определиться.
В регионе
7 июня 2023 г. 17:59
Захарова: Хотелось бы, чтобы секретарь Совбеза Армении Армен Григорян определился
Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна определиться.

Как сообщает российское бюро Report, об этом Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Хотелось бы, чтобы секретарь Совбеза Армении Армен Григорян определился - либо нормальный диалог, который должен быть с армянской стороной, либо такие заявления. Мы выбираем первое", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что тема по разблокированию коммуникаций, которую недавно прокомментировал А. Григорян, прорабатывается вице-премьерами Азербайджана, России и Армении: "Поэтому не считаю правильным реагировать на такие комментарии со стороны. Это компетенция соответствующих представителей".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “Armen Qriqoryanın mövqeyini müəyyənləşdirməsini istərdim”

Самое читаемое

Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi