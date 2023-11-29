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Главы МИД прикаспийских стран проведут заседание в Москве 5 декабря

Главы МИД прикаспийских стран проведут заседание в Москве 5 декабря Главы МИД прикаспийской "пятерки" соберутся 5 декабря в Москве.
В регионе
29 ноября 2023 г. 12:07
Главы МИД прикаспийских стран проведут заседание в Москве 5 декабря

Главы МИД прикаспийской "пятерки" соберутся 5 декабря в Москве.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"5 декабря в Москве под председательством министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова запланирована встреча министров иностранных дел прикаспийских государств: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана", - сказала она.

На полях СМИД этого формата запланирован ряд двусторонних встреч главы МИД РФ с коллегами, добавила она.

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Версия на английском языке Zakharova: Foreign ministers of Caspian countries to meet in Moscow
Версия на азербайджанском языке Moskvada Xəzəryanı ölkələrin XİN başçılarının iclası keçiriləcək, Ceyhun Bayramovun iştirakı gözlənilir

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