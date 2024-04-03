Захарова: Франция в апреле может привести в готовность 1,5 тыс. военных для Украины

Французские военные в составе порядка 1,5 тыс. человек могут быть в апреле приведены в боевую готовность для переброски в Украину.

Французские военные в составе порядка 1,5 тыс. человек могут быть в апреле приведены в боевую готовность для переброски в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки в Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек, - сказала Захарова.

По ее словам, ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска "на украинский театр военных действий".

"Тем временем французы продолжают ту часть своей истории, которая вообще-то должна быть предана забвению, - дело своих предков, которые занимались тайным вывозом из Украины культурных ценностей, в том числе старинных византийских икон для их якобы, как они это формулируют, сохранения во Франции", - отметила дипломат.