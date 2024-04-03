О нас

Захарова: Франция в апреле может привести в готовность 1,5 тыс. военных для Украины

Захарова: Франция в апреле может привести в готовность 1,5 тыс. военных для Украины Французские военные в составе порядка 1,5 тыс. человек могут быть в апреле приведены в боевую готовность для переброски в Украину.
В регионе
3 апреля 2024 г. 14:18
Захарова: Франция в апреле может привести в готовность 1,5 тыс. военных для Украины

Французские военные в составе порядка 1,5 тыс. человек могут быть в апреле приведены в боевую готовность для переброски в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки в Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1 500 человек, - сказала Захарова.

По ее словам, ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска "на украинский театр военных действий".

"Тем временем французы продолжают ту часть своей истории, которая вообще-то должна быть предана забвению, - дело своих предков, которые занимались тайным вывозом из Украины культурных ценностей, в том числе старинных византийских икон для их якобы, как они это формулируют, сохранения во Франции", - отметила дипломат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: 1500 fransız hərbçi Ukraynaya göndərilə bilər
Версия на английском языке Zakharova: France may put 1,500 military personnel on alert for Ukraine in April

Самое читаемое

В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
28 марта 2024 г. 12:44
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
28 марта 2024 г. 12:20
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
28 марта 2024 г. 11:45
МИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики
ВидеоМИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики
27 марта 2024 г. 20:03
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
28 марта 2024 г. 10:40
Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого правительства Карабаха в изгнании нет
Пашинян: В Армении есть только одно правительство, никакого "правительства Карабаха" в изгнании нет
28 марта 2024 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi