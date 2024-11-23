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Захарова: Франция лишь добивает Украину разрешением бить по РФ

Захарова: Франция лишь добивает Украину разрешением бить по РФ Высказывания главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении бить дальнобойными ракетами по российской территории является не поддержкой Украины, а ее добиванием.
В регионе
23 ноября 2024 г. 19:39
Захарова: Франция лишь добивает Украину разрешением бить по РФ

Высказывания главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении бить дальнобойными ракетами по российской территории является не поддержкой Украины, а ее добиванием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не поддержка Украины, а ее добивание", - подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявляла, что отправка в зону боевых действий подготовленной во Франции очередной украинской бригады и любые другие попытки "французских поджигателей войны" не изменят исход конфликта.

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Версия на английском языке Zakharova: France's permission for Ukraine to strike Russia is fatal blow
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Fransa Rusiyaya hücum icazəsi ilə Ukraynanı məhv edir

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