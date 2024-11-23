Захарова: Франция лишь добивает Украину разрешением бить по РФ

Высказывания главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении бить дальнобойными ракетами по российской территории является не поддержкой Украины, а ее добиванием.

Высказывания главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении бить дальнобойными ракетами по российской территории является не поддержкой Украины, а ее добиванием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не поддержка Украины, а ее добивание", - подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявляла, что отправка в зону боевых действий подготовленной во Франции очередной украинской бригады и любые другие попытки "французских поджигателей войны" не изменят исход конфликта.