Захарова: Франции необходимо обеспечить права населения Новой Каледонии

Соглашение о будущем статусе Новой Каледонии еще предстоит оценить.

Соглашение о будущем статусе Новой Каледонии еще предстоит оценить, Франция на деле должна обеспечить законные права и интересы коренного населения архипелага.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Понятно, что соглашение о будущем статусе, о котором было объявлено 12 июля в Париже, является вынужденной реакцией метрополии на углубляющийся на архипелаге кризис, получивший к тому же широкий международный резонанс, - отметила дипломат. - Весной 2024 года Новую Каледонию охватили массовые народные волнения, беспорядки, они были вызваны колониальной по своей сути и провальной политикой французских властей в отношении этой заморской территории".

По ее словам, сложившаяся тревожная ситуация в Новой Каледонии является результатом незавершенности процесса деколонизации 20 века.

"Соглашение о будущем статусе Новой Каледонии преподносится Парижем как важный компромисс, который якобы предоставляет архипелагу больше автономии, расширяющий права его жителей. На наш взгляд, пока преждевременно давать такие оценки указанным договоренностям, так как их только еще предстоит утвердить всем заинтересованным сторонам", - сказала она.