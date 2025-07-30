О нас

Захарова: Франции необходимо обеспечить права населения Новой Каледонии

Захарова: Франции необходимо обеспечить права населения Новой Каледонии Соглашение о будущем статусе Новой Каледонии еще предстоит оценить.
В регионе
30 июля 2025 г. 17:47
Захарова: Франции необходимо обеспечить права населения Новой Каледонии

Соглашение о будущем статусе Новой Каледонии еще предстоит оценить, Франция на деле должна обеспечить законные права и интересы коренного населения архипелага.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Понятно, что соглашение о будущем статусе, о котором было объявлено 12 июля в Париже, является вынужденной реакцией метрополии на углубляющийся на архипелаге кризис, получивший к тому же широкий международный резонанс, - отметила дипломат. - Весной 2024 года Новую Каледонию охватили массовые народные волнения, беспорядки, они были вызваны колониальной по своей сути и провальной политикой французских властей в отношении этой заморской территории".

По ее словам, сложившаяся тревожная ситуация в Новой Каледонии является результатом незавершенности процесса деколонизации 20 века.

"Соглашение о будущем статусе Новой Каледонии преподносится Парижем как важный компромисс, который якобы предоставляет архипелагу больше автономии, расширяющий права его жителей. На наш взгляд, пока преждевременно давать такие оценки указанным договоренностям, так как их только еще предстоит утвердить всем заинтересованным сторонам", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Fransa Yeni Kaledoniya əhalisinin hüquqlarını təmin etməlidir

Другие новости из категории

В Иране произошел пожар на нефтехранилище
В Иране произошел пожар на нефтехранилище
30 июля 2025 г. 18:14
Казахстан и Турция договорились увеличить грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс
Казахстан и Турция договорились увеличить грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс
30 июля 2025 г. 14:30
В близ Курильских островов зафиксировали еще два землетрясения
В близ Курильских островов зафиксировали еще два землетрясения
30 июля 2025 г. 13:04
СК: В Армении зафиксирован рост преступлений, связанных с трафикингом
СК: В Армении зафиксирован рост преступлений, связанных с трафикингом
30 июля 2025 г. 12:46
Грузия депортировала 36 иностранцев, среди них есть и азербайджанцы
Грузия депортировала 36 иностранцев, среди них есть и азербайджанцы
30 июля 2025 г. 12:11
Суд признал виновным водителя из кортежа Пашиняна, сбившего беременную женщину
Суд признал виновным водителя из кортежа Пашиняна, сбившего беременную женщину
30 июля 2025 г. 11:29
Пожар вспыхнул на птицефабрике в Армении
Пожар вспыхнул на птицефабрике в Армении
30 июля 2025 г. 11:14
Минобороны РФ: Нанесен удар Искандером по лагерю учебного центра ВСУ в Чернигове
Минобороны РФ: Нанесен удар "Искандером" по лагерю учебного центра ВСУ в Чернигове
30 июля 2025 г. 10:13
В Иране проходят акции протеста под лозунгом Вода, свет, жизнь - наше право!
В Иране проходят акции протеста под лозунгом "Вода, свет, жизнь - наше право!"
30 июля 2025 г. 10:08
Четыре иска против Армении на сумму $1,5 млрд находятся в арбитражных судах
Четыре иска против Армении на сумму $1,5 млрд находятся в арбитражных судах
30 июля 2025 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi