Захарова: Ереван по чисто политическим причинам ратифицировал Римский статут МУС

Армения ратифицировала Римский статус Международного уголовного суда (МУС) исходя только из политических мотивов.

Армения ратифицировала Римский статус Международного уголовного суда (МУС) исходя только из политических мотивов.

Как передает Report , об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста портала News.ru.

"Несмотря на все предостережения, особенно на фоне этой развязанной через МУС или используя МУС антироссийской политики, - развязана она была Западом в отношении руководства нашей страны, официальных лиц, - Ереван по чисто политическим мотивам все же принял решение о ратификации Римского статута", - сказала она.

Захарова обратила внимание, что в ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты предложения пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута, такая практика имеется.

"К сожалению, наши предложенные компромиссные развязки были проигнорированы", - указала дипломат.

Официальный представитель добавила, что если в Ереване сохраняют заинтересованность в решение проблем, "созданных собственными же руками, то, по мнению российской стороны, возможности для этого в рамках армянской правовой системы имеются".