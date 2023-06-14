Захарова: Деятельность экспертов ЕС на армяно-азербайджанской границе вызывает подозрения

Деятельность экспертов Европейского союза (ЕС) на армяно-азербайджанской границе подозрительна и необоснованна.

Деятельность экспертов Европейского союза (ЕС) на армяно-азербайджанской границе подозрительна и необоснованна.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что миссия ЕС по наблюдению за безопасностью не может обеспечить соблюдение режима прекращения огня. М.Захарова усомнилась в деятельности экспертов Евросоюза (ЕС) на армяно-азербайджанской границе.

"Более того, они не могут обеспечить безопасность и соблюдение договоренностей о прекращении огня, достигнутых при решающей роли посредничества России", - отметила Захарова в заявлении, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

Она сказала, что представители ЕС с самого начала были крайне непрозрачны:

"Развертывание присутствия Евросоюза на территории Армении происходило форсированно, под серьезным нажимом со стороны Брюсселя. Запуск миссии, целью которой было провозглашено содействие в нормализации отношений между Баку и Ереваном, происходил в одностороннем порядке, на неконсенсусном фундаменте, без согласия азербайджанской стороны и других региональных игроков и без надлежащей отчетности".

Официальный представитель МИД России отметила, что это лишь подтверждает истинную подоплеку политики ЕС в регионе и служит превращению региона в арену геополитических конфликтов, нанося ущерб коренным интересам людей, проживающих в Южном Кавказе.

Захарова считает, что увеличение числа базовых центров «наблюдателей» ЕС в Армении не имеет ничего общего с задачей установления стабильности и мира в отношениях между Баку и Ереваном.

По ее словам, тот факт, что миссия ЕС не отчитывается перед международным сообществом и, в первую очередь, перед Азербайджаном и Арменией, усиливает подозрения о наличии скрытой подоплеки в деятельности ЕС.