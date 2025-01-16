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Захарова: Деструктивное влияние Запада на Армению мешает разблокировке транспортных маршрутов на Южном Кавказе

Захарова: Деструктивное влияние Запада на Армению мешает разблокировке транспортных маршрутов на Южном Кавказе Реакция Армении на высказывания журналистов из РФ о Зангезурском коридоре вызывает недоумение.
В регионе
16 января 2025 г. 15:06
Захарова: Деструктивное влияние Запада на Армению мешает разблокировке транспортных маршрутов на Южном Кавказе
Мария Захарова

Реакция Армении на высказывания журналистов из РФ о Зангезурском коридоре вызывает недоумение.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, поэтому реакция в Ереване вызывает недоумение. Официальная позиция РФ известна Еревану: Россия последовательно говорит о разблокировании всех транспортных и экономических связях на основе трехсторонних договоренностей. Эта позиция обозначена предельно четко", - сказала она.

Захарова отметила, что из-за деструктивного влияния Запада работа армянской стороны в рамках трехсторонней рабочей группы снизила темпы.

"Уверены, что скорейшее возобновление полноценного взаимодействия в рамках группы будет не только способствовать восстановлению транспортно-коммуникационной системы в регионе Южного Кавказа, но и обеспечит дальнейшее социально-экономическое развитие всего региона", - сказала она.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия готовна оказать содействие Азербайджану и Армении в решении этого вопроса.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Qərbin Ermənistana destruktiv təsiri Cənubi Qafqazda nəqliyyat marşrutlarının açılmasına mane olur

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