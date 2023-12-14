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Захарова: Действия официального Еревана привели к невозможности реализации ряда пунктов трехстороннего заявления

Захарова: Действия официального Еревана привели к невозможности реализации ряда пунктов трехстороннего заявления Действия официального Еревана привели к невозможности реализации ряда пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.
В регионе
14 декабря 2023 г. 19:44
Захарова: Действия официального Еревана привели к невозможности реализации ряда пунктов трехстороннего заявления

Действия официального Еревана привели к невозможности реализации ряда пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Не можем не отметить целый ряд действий Еревана, из-за которых так и не удалось в полной мере реализовать трехсторонние договоренности.

Негативно сказались использование армянской стороной Лачынского коридора для поставок вооружений в Карабах в нарушение трехсторонних договоренностей и неготовность Еревана обеспечить полный вывод армянских вооруженных подразделений из региона, что во многом привело к боестолкновениям в сентябре 2023 года", - отметила Захарова.

В вопросе разблокирования транспортных коммуникаций, подчеркивает представитель МИД РФ, именно Ереван раз за разом всячески "подмораживал" выход на конкретные договоренности по линии Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров.

"В частности, уже много месяцев армянская сторона блокирует начало работ по восстановлению железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией, отказываясь соблюдать положения пункта 9 заявления на высшем уровне от 10 ноября 2020 года", - отмечает Захарова.

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Версия на английском языке Zakharova: Yerevan's actions led to impossibility of implementing several clauses of tripartite statement
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Rəsmi İrəvanın hərəkətləri üçtərəfli bəyanatın bəzi bəndlərinin həyata keçirilməməsinə gətirib çıxarıb

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