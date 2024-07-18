Захарова: Борьба с неоколониализмом актуальна для внешней политики России

Борьба с неоколониализмом имеет актуальное значение для внешней политики России.

Борьба с неоколониализмом имеет актуальное значение для внешней политики России.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос News.ru о состоявшемся в Баку первом Съезде движений за независимость колонизированных Францией территорий.

"Для нас это один из приоритетов. Не потому, что это исторические реалии, это тоже важно, сохранение знаний о том, что было. Но и потому, что колониализм сейчас набирает обороты и закрепляется уже на современном технологическом уровне в виде неоколониализма", - сказала она.

Захарова отметила, что некоторые страны, используя современные возможности в различных сферах, и сегодня проводят колониальную политику.

Напомним, что по итогам состоявшегося 17-18 июля в Баку первого Съезда движений за независимость колонизированных Францией территорий подписана Декларация о создании международного освободительного фронта, а также утвержден его устав.



