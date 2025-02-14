Захарова: Бизнес не сможет рассчитывать на Армению из-за ее интеграции с ЕС

Компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не смогут полагаться на Армению, учитывая возможные негативные последствия ее интеграции с ЕС.

Компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не смогут полагаться на Армению, учитывая возможные негативные последствия ее интеграции с ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Мне кажется, что логично предположить, если мы слышим заявления о том, что ЕАЭС не является больше чем-то, что представляет для официального Еревана интерес, то это вопрос даже не только государственной позиции, но и это вопрос экономических операторов, которые делают для себя соответствующие выводы, что с той стороны партнеры, видимо, не заинтересованы в этом партнерстве", - отметила дипломат.

По ее словам, перспективы развития сотрудничества бизнеса с Арменией будут выстраиваться с учетом этой информации.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в таких условиях бизнес-структуры ЕАЭС будут переориентироваться на других партнеров.

"Они (бизнес) понимают, что ставку надо делать уже исходя из этого фактора", - заключила Захарова