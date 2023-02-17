Захарова: Бангладеш ставит под угрозу отношения с РФ, закрыв порты для судов

Закрытием портов Бангладеш рискует поставить традиционно дружеские отношения с Россией.

Закрытием портов Бангладеш рискует поставить традиционно дружеские отношения с Россией под удар.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Дакка поддалась давлению со стороны США и закрыла порты для российских кораблей. Происходящее - это очередной пример американской практики принуждения нейтральных стран к соблюдению антироссийских санкций.

Ранее посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты страны.