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Захарова: Бангладеш ставит под угрозу отношения с РФ, закрыв порты для судов

Захарова: Бангладеш ставит под угрозу отношения с РФ, закрыв порты для судов Закрытием портов Бангладеш рискует поставить традиционно дружеские отношения с Россией.
В регионе
17 февраля 2023 г. 14:24
Захарова: Бангладеш ставит под угрозу отношения с РФ, закрыв порты для судов

Закрытием портов Бангладеш рискует поставить традиционно дружеские отношения с Россией под удар.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Дакка поддалась давлению со стороны США и закрыла порты для российских кораблей. Происходящее - это очередной пример американской практики принуждения нейтральных стран к соблюдению антироссийских санкций.

Ранее посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты страны.

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Версия на английском языке Zakharova: Bangladesh endangers relations with Russia by closing ports to ships

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