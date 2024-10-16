О нас

Захарова: Азербайджан создал все условия для возвращения армянских беженцев

Захарова: Азербайджан создал все условия для возвращения армянских беженцев Азербайджан предоставил все возможности для реинтеграции армян Карабаха.
В регионе
16 октября 2024 г. 20:46
Захарова: Азербайджан создал все условия для возвращения армянских беженцев
Мария Захарова

Азербайджан предоставил все возможности для реинтеграции армян Карабаха.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос армянского журналиста о возвращении армян, добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана.

"Мы не раз подчеркивали конструктивные шаги Баку, которые были направлены на возвращение населения. Возможность для возвращения имелась и имеется. Нужно просто воспользоваться данной возможностью... Что-то было сделано со стороны официального Еревана для того, чтобы содействовать возвращению людей?", - заявила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Председателю ЦИК Грузии назначили госохрану
Председателю ЦИК Грузии назначили госохрану
16 октября 2024 г. 18:46
Минфин Грузии: Приостановка финансирования США и ЕС не отразится на госбюджете
Минфин Грузии: Приостановка финансирования США и ЕС не отразится на госбюджете
16 октября 2024 г. 16:31
Вице-премьер Сербии обсудил с главами СВР и ФСБ развитие сотрудничества
Вице-премьер Сербии обсудил с главами СВР и ФСБ развитие сотрудничества
16 октября 2024 г. 16:13
Армения планирует купить у Индии ракеты Pralay
Армения планирует купить у Индии ракеты Pralay
16 октября 2024 г. 15:44
Грузия не примет участия в заседании 3+3 в Стамбуле
Грузия не примет участия в заседании "3+3" в Стамбуле
16 октября 2024 г. 14:38
Зеленский обнародовал план победы в Верховной раде Украины
Зеленский обнародовал план победы в Верховной раде Украины
16 октября 2024 г. 14:25
Движение судов по Босфору восстановлено
Движение судов по Босфору восстановлено
16 октября 2024 г. 13:27
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9, частично разрушились три здания
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9, частично разрушились три здания
16 октября 2024 г. 13:00
США, Южная Корея и Япония создадут новый механизм наблюдения за санкциями против КНДР
США, Южная Корея и Япония создадут новый механизм наблюдения за санкциями против КНДР
16 октября 2024 г. 12:35
Советник президента: Казахстан воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС
Советник президента: Казахстан воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС
16 октября 2024 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi