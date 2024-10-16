Захарова: Азербайджан создал все условия для возвращения армянских беженцев

Азербайджан предоставил все возможности для реинтеграции армян Карабаха.

Азербайджан предоставил все возможности для реинтеграции армян Карабаха.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос армянского журналиста о возвращении армян, добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана.

"Мы не раз подчеркивали конструктивные шаги Баку, которые были направлены на возвращение населения. Возможность для возвращения имелась и имеется. Нужно просто воспользоваться данной возможностью... Что-то было сделано со стороны официального Еревана для того, чтобы содействовать возвращению людей?", - заявила она.