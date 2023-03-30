Захарова: Азербайджан и Армения могут договориться

Азербайджан и Армения могут договориться.

Азербайджан и Армения могут договориться.

Как передает Report, об этом, отвечая на вопрос корреспондента агентства News.Ru, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова добавила, что безальтернативной основой оздоровления отношений между Баку и Ереваном являются трехсторонние документы глав Азербайджана, РФ и Армении.

В целом она отметила, что необходимо действовать в интересах двух стран: "Важно слышать Баку и Ереван. В вопросе урегулирования обе страны обладают разными точками зрения иногда диаметрально противоположными, но при этом мы фиксируем то, что стороны могут договариваться, главное создавать им соответствующую атмосферу, соответствующий базис для подобных договоренностей и взаимопониманий и содействовать этому взаимопониманию, а не наоборот".