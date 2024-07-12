Захарова: Армяно-американские учения - угроза стабильности на Южном Кавказе

Появление американцев на Южном Кавказе подогреет сохраняющийся в регионе конфликтный потенциал и создаст новые разделительные линии.

Появление американцев на Южном Кавказе подогреет сохраняющийся в регионе конфликтный потенциал и создаст новые разделительные линии.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя совместные армяно-американские военные учения.

"Эти учения не вызывают ничего кроме сожаления. Они пройдут на фоне заморозки Ереваном своего участия в ОДКБ и публичных выпадов в адрес организации. Какие бы мирные цели не декларировали западники, главной задачей является создание плацдарма для геополитических проектов",- подчеркнула Захарова.

По ее словам, Запад всеми силами втягивает Ереван в различные форматы взаимодействия в регионе и вокруг него, "которые заточены в первую очередь против России и Ирана".