Захарова: Армения должна понимать последствия вступления в ЕС и узнать мнение населения

Армения должна понимать, что тарифные и нормативно-правовые базы, на которых выстраивается взаимодействие в ЕС и ЕАЭС носят взаимоисключающий характер.

Армения должна понимать, что тарифные и нормативно-правовые базы, на которых выстраивается взаимодействие в ЕС и ЕАЭС, носят взаимоисключающий характер.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя стремление Еревана к евроинтеграции.

"Вопрос не в политических пристрастиях а в том что все нормативно правовые базы и тарифные системы на основе которых выстраивается взаимодействие в ЕС и ЕАЭС носят взаимоисключающий характер", - сказала она.

По словам дипломата, эту проблему можно не озвучивать и замалчивать, однако это будет являться дезинформацией.

"Речь идет о суверенном выборе Армении, однако на нынешних властях страны лежит ключевая ответственность за разъяснения последствий всех последующих шагов. Когда принимаются такие судьбоносные решения, нужно изучить опросы общественного мнения и сделать подготовительные работы. Надо быть честными. Этим должны заниматься те, кто призывает внутри страны к подобным решениям, а не те кто призывают извне", - заявила Захарова.