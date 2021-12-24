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Задержаны лица, напавшие на гражданку Ирана в центре Еревана

Задержаны лица, напавшие на гражданку Ирана в центре Еревана Полиция Армении задержала лиц, напавших на гражданку Ирана в центре Еревана.
В регионе
24 декабря 2021 г. 07:14
Задержаны лица, напавшие на гражданку Ирана в центре Еревана

Полиция Армении задержала лиц, напавших на гражданку Ирана в центре Еревана.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Следственный комитет страны.

Преступление совершили жители Еревана, соответственно 35 и 37 лет. Оба они были задержаны.

Отметим, что инцидент произошел на улице Парпеци. Так, около полуночи преступники возле ресторана пригрозили ножом гражданке Ирана Моджаду Ш, а затем отобрали у нее мобильный телефон и сумку с 650 долларами США.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбойном нападении Уголовного кодекса Армении.

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Версия на азербайджанском языке İran vətəndaşına hücum edən ermənilər saxlanılıb

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