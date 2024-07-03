Задержаны глава ереванского района Арабкир и его заместитель

В Армении задержаны глава административного района Арабкир Арам Азатян и его заместитель Давид Баласанян.

В Армении задержаны глава административного района Арабкир Арам Азатян и его заместитель Давид Баласанян.

Как передает Report, об этом пишет News.am.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян сообщил, что в администрации Арабкира проводятся следственные действия, есть задержанные.

Абрамян отметил, что эти действия осуществляются в рамках уголовного дела, инициируемого в управлении по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности.