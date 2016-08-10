Задержаны экс-депутат от ПСР и почетный консул Англии

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В рамках следственно-оперативных мероприятий против террористической организации FETÖ, проводимых в турецком городе Кайсери, задержан бывший депутат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмет Оксюз.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он покинул ряды ПСР 30 марта 2014 года.

Отметим, что среди арестованных сегодня бизнесменов помимо экс-депутата также и председатель организации провинции Кайсери ПСР Омер Денгиз, покинувший партию 17 апреля 2014 года, и глава местной Торговой палаты, почетный консул Англии в Кайсери Махмут Хичйылмаз.